Taranto Biotech Days, tre giorni di studio con un obiettivo all’orizzonte…

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, Taranto diventa il punto d’incontro per i principali esperti internazionali di biotecnologie, grazie al Taranto Biotech Days. L’evento nasce dall’iniziativa di Guido Putignano, giovane ingegnere biomedico tarantino con una solida esperienza internazionale, attualmente attivo in Svizzera. L’obiettivo è ambizioso: creare un Centro di Ricerca per Terapie Cellulari proprio a Taranto, un’opportunità non solo per lo sviluppo scientifico… ma anche per la crescita economica e culturale del territorio.

Promosso da un gruppo di giovani ricercatori, l’evento è organizzato dall’associazione non profit Safespro, diretta dall’avvocato Domenica Leone, e registra la collaborazione del Comune di Taranto, di Taranto 25, presieduta dal Fabio Tagarelli, della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, presieduta dal Vincenzo Cesareo, e dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, diretto dal prof. Paolo Pardolesi e di LWBPROJECT (dott. Francesco Giuri). “Oltre 100 giovani studiosi e associazioni hanno lavorato per garantire il successo dell’evento – si legge nella nota diramata a margine della conferenzata stampa di questa mattina, svoltasi a Palazzo di Città – che accoglierà figure di spicco del panorama biotecnologico internazionale.

Le sedi principali degli incontri includeranno il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari, la Camera di Commercio di Taranto-Brindisi e altre istituzioni locali. Tra gli enti che hanno dato il loro pieno sostegno figurano diverse università e ordini professionali italiani e internazionali”. L’elenco delle presenze confermate è ampio e qualificato. Tra gli eventi collaterali, venerdì 11 ore 20:30 Cattedrale di San Cataldo concerto straordinario dell’Orchestra Magna Grecia.

Programma dell’evento

I Taranto Biotech Days si articoleranno in tre giornate ricche di appuntamenti:

– *BioNext* (11 ottobre): un’intera giornata dedicata all’innovazione biotech, con workshop, conferenze e networking tra esperti e ricercatori di fama internazionale. Un’occasione unica per esplorare le ultime frontiere del settore.

– *BioShot* (12 ottobre): una competizione per startup innovative, durante la quale 10 startup presenteranno le loro idee e risponderanno a domande del pubblico. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per le sfide della città di Taranto. Terza giornata, domenica, riservata ai vari ospiti internazionali, dedicata alla conoscenza del territorio.

I temi principali includono il percorso del paziente, imaging e diagnostica, genomica, biologia computazionale e bioinformatica, con particolare attenzione alla ricerca di soluzioni per malattie croniche e autoimmuni come Alzheimer, Parkinson, diabete, SLA e alcune forme di tumore.

Durante la prima giornata, il cuore dell’evento si svolgerà tra l’Aula Magna dell’Università e la ex chiesetta della città vecchia. Sono già previsti oltre 1.500 partecipanti, tra cui numerose scuole locali.Tutti i dettagli qui https://tarantobiotechdays.com