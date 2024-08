Taranto, biblioteca Acclavio: a settembre riprende l’orario continuato

La Biblioteca Acclavio di Taranto da settembre torna ad osservare l’apertura al pubblico ad orario continuato da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 20.30. Sabato e domenica dalle 09.30 -13.00 e dalle 16.30 – 20.00.

“Ripartiamo a settembre con l’orario continuato di apertura al pubblico e tantissime novità per grandi e piccini. Se non hai ancora visitato la biblioteca, ti invitiamo a farlo – si legge nella nota dell’Acclavio – Vieni a trovarci per discutere delle tue letture preferite e scoprire cosa puoi prendere in prestito con la tessera della biblioteca. Ti invitiamo anche a sederti comodamente e leggere i quotidiani d’informazione. Inoltre, se sei a passeggio con il tuo bambino o bambina ti ricordiamo che in biblioteca è disponibile uno spazio dedicato per l’allattamento. Puoi fare tutto questo e molto di più in biblioteca. Vieni a trovarci!”