Taranto-Benevento, altalena di gol. Simeri già protagonista

Per dirla come al bar, a fine gara davanti ad un buon caffè, ‘per come si era messa.. meglio così’. Fino ad un certo punto, però. Anzi, il Taranto avrebbe potuto vincerla…



Perché se è vero – com’è vero – che il Benevento per due volte è andato in vantaggio capitalizzando due errori rossoblu (5’ e 51’) e altrettanto certo che il Taranto ha saputo sempre reagire e con un pizzico di lucidità (o fortuna…) l’avrebbe anche vinta meritatamente al 95’.



Un bel 2-2 ieri sera allo Iacovone tra Taranto e Benevento. I campani si sono confermati più forti della loro classifica, soprattutto in avanti con Starita e Ciano dai piedi raffinati e con un centrocampo solido anche se poco propositivo.



Il Taranto, si sapeva, è un cantiere aperto con nuovi meccanismi da registrare ma che ieri, soprattutto nella ripresa, ha disputato un incontro convincente che, ripetiamo, sarebbe anche potuto sfociare in una vittoria.

Ottima la prova di Kanoute, Ferrara ed Orlando. Buona quella complessiva di squadra. Simeri, arrivato sabato per rinforzare l’attacco, è entrato nel secondo tempo debuttando già da protagonista: ha sbagliato un passaggio orizzontale a centrocampo, innescando di fatto Ciano che ha poi infilato VannucchI dalla distanza; ha pareggiato i conti qualche minuto dopo, confermando le sue doti di goleador; ha sfiorato il gol vittoria quando ha tentato il pallonetto per scavalcare Nunziante, bravo a non farsi sorprendere al 95’.



Serve adesso un puntello in mezzo al campo, dettaglio già noto. In difesa occorre maggiore attenzione sulle palle ferme. Ma il Taranto di Capuano c’è, forte dei suoi ‘attributi ottogonali’ per dirla col mister in sala stampa a fine partita.



Sabato prossimo allo Iacovone, col Monterosi, i rossoblu cercheranno la vittoria per superare quota 40 e continuare la corsa al piazzamento playoff. La classifica del girone C si è mossa poco: tutti pareggi ieri, tranne le vittorie di Stabia e Cerignola (la situazione). Stasera Avellino-Sorrento.