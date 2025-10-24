Cooltura
Taranto beffato al 91′, con il Maglie finisce 1-1
Sciupone e beffato. Sul sintetico di Massafra, il Taranto di Danucci paga una delle leggi non scritte del calcio e invece di chiudere una gara territorialmente dominata… si fa raggiungere dopo il 90′ dal Toma Maglie.
Il Taranto passa in vantaggio al 78’ con Di Paolantonio… ma al 91’ arriva la beffa. Il Maglie, comunque mai domo, va detto, pareggia con Castellaneta. Il suo tiro dal limite dell’area batte De Simone e sancisce un’occasione persa per i rossoblu per saldarsi in vetta. Adesso al primo posto c’è il Brindisi (22).
Domenica scontro fra le seconde Bisceglie e Taranto (21). Risultati e classifica.
TARANTO-MAGLIE 1-1
78’ Di Paolantonio (T), 91′ Castellaneta (M)
TARANTO 352: De Simone; Konate (80’ Brunetti), Delvino, Derosa; Hadziosmanovic, Marino, Di Paolantonio, Calabria (88’ Etchegoyen), Monetti (87’ Terrana); Russo (63’ Kordic), Imoh (63’ Malltezi).
A disp.: Fallani, Rafanelli, Vukoja, Souare. All. Danucci.
MAGLIE 433: Catelli; Tecci (51’ Ongania), Galvez, Amato, Guevara; Mutisi (83’ De Luca), Martina (85’ Urso), Diaz; Fernandez (80‘ Castellaneta), Duarte (66’ Bah), Alfarano.
A disp.: Carretta, Giannuzzi, Mazzei, Negro. All. Giuliatto.
Arbitro: Niccolò Pio Mantuano di Bari