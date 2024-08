Taranto Beer Fest 2024, il programma delle quattro serate

Ecco il programma del Taranto Beer Fest 2024, si terrà nell’area antistante Paarco Cimino dall’8 all’11 agosto prossimi.



Le serate, presentate dalla cantautrice e producer Chiara Turco, presentano un programma di iniziative di intrattenimento per piccini e adulti, il mercatino dell’artigianato e una grande area food and beverage con più di 1.000 posti a sedere e tantissimi stand per degustare le eccellenze della gastronomia di mare e di terra e – regina della manifestazione – 45 tipi di birra alla spina, nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol! Anche grazie alla collaborazione di Michelangelo Busco, direttore del Teatro Fusco, sul palco dell’area spettacolo del Taranto Beer Fest ogni sera ci sarà uno spettacolo di cabaret.

Giovedì 8 agosto Si inizia alla grande con il cabarettista di Zelig Vincenzo Albano che proporrà i monologhi, le riflessioni e i punti di vista di un comico quarantenne che fa i conti con la vita quotidiana e, soprattutto, con l’età che avanza, per poi farci riflettere con una sferzata caustica sui luoghi comuni e sulle manie di tutti noi, dallo sport allo shopping. A seguire ci sarà il concerto degli Après La Classe: con il loro inconfondibile ritmo allegro e gioioso, questi straordinari musicisti riescono a fondere perfettamente i ritmi tradizionali della cultura pugliese con i generi musicali più eclettici: dallo Ska-Punk al Rock, dal Reggae alla Dance. Una band capace di rappresentare un connubio perfetto tra radici e apertura alla multiculturalità. Il DJset di Ciro Merode concluderà la prima serata del Taranto Beer Fest.

Venerdì 9 agosto sul palco del Taranto Beerr Fest arriva Gianni Ciardo che saprà far ridere e sorridere il pubblico di tutte le età, come solo lui sa fare, guidandolo in un viaggio fra le righe del surreale, tipico della comicità del popolarissimo artista. A seguire ci sarà il concerto degli Adika Pongo con una performance dedicata alla “Soul Disco” di band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire e le Sisters Sledge: sarà un autentico “Tribute to The Disco”, una serata imperdibile tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti. La serata sarà conclusa dal DJset di Lello Santoro.

Sabato 10 agosto direttamente da “Zelig” e “Colorado” arriva il comico “panettiere” Stefano Chiodaroli che promette una serata di risate indimenticabili! Il popolarissimo cabarettista saprà mescolare humor e passione per la musica, esibendosi, tra uno sfilatino e una pagnotta, anche con la chitarra. A seguire ci sarà il concerto del duo Los Locos, con i due esperti musicisti interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come ‘El Meneaito’, ‘Mueve la colita’ e ‘La vuelta’, e di album di successo come ‘El tic tic tac’, ‘Salta’, ‘La Mamba’, oltre alla canzone originale in lingua italiana ‘Ai Ai Ai’ diventata sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 ‘Un medico in famiglia’. Il DJset di Don Ciccio concluderà la serata.

Domenica 11 agosto gran finale al Taranto Beer Fest con il cabaret di Valentina Persia con il suo irresistibile spettacolo “Ma che te ridi?!”: attrice, comica e ballerina, con una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, nonché per le sue inimitabili imitazioni di personaggi famosi! A seguire Emanuele Montella e la sua band proporranno uno straordinario spettacolo dedicato alla musica classica napoletana, ma riarrangiata in puro stile notti capresi. Con passione e maestria, i musicisti portano una nuova interpretazione alle melodie tradizionali partenopee, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale che spazia dalle melodie senza tempo agli accattivanti ritmi contemporanei. Il DJset di Gion Uein concluderà la serata.

Da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, il “Taranto Beer Fest” è organizzato, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, da Athena Aps in collaborazione con l’Agenzia “Posizioni Note” di Leandra Attanasio.