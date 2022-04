Taranto-Bari, derby noioso davanti a 11mila tifosi

Undicimila presenti oggi allo Iacovone per questo derby che mancava alle cronache dalla stagione 1992/1993 (serie B) (foto Aurelio Castellaneta).

La partita, diciamolo subito, non ha divertito. Taranto e Bari sono scese in campo forti degli obiettivi già centrati (biancorossi promossi in B, rossoblu salvi in C). Un derby storico, molto sentito, che non è dato immaginare quando potrà ripetersi, finito a reti bianche.





Chi si attendeva una gara aperta e poco tattica, come a volte capita quando la posta in palio non esiste, è rimasto deluso: il Taranto e il Bari hanno costruito pochino e alla fine lo 0-0 è il risultato esatto di una partita che ha sì rievocato la lunga storia del derby che non ha mai visto i biancorossi espugnare lo Iacovone (il paradigma si conferma) ma che dal punto di vista strettamente calcistico ha lasciato l’amaro in bocca.

Un tiro per i biancorossi e un mezzo tiro per i rossoblu, al cospetto di un pubblico (11mila presenze) che in serie C è difficile incrociare, è la sintesi di una cronaca scarna.

Tant’è, un punto per parte e festa per tutti a 90′ minuti dalla fine di un’annata che ha sancito la costante supremazia del Bari e ha registrato un Taranto sorpendente e forte sino a Natale… ma in netta difficoltà nel girone di ritorno, tanto da rischiare i playout.

Ma l’obiettivo è stato centrato. E gli appalusi finali legittimano la prestazione complessiva spalmata sugli otto mesi. Dopo la gara, mister Laterza ha tracciato il suo bilancio e ha parlato di futuro (guarda qui).

TARANTO-BARI 0-0

TARANTO Antonino; Zullo (73’ Benassai), Riccardi, Granata; Marsili, Labriola (77’ Canavaro), Mastromonaco (70’ Manneh); Falcone (70’ Santarpia), Giovinco (70’ Pacilli), Saraniti. In panchina: Loliva, Chiorra, Tomassini, Ferrara, Turi, Visconti. All. Laterza

BARI Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Ricci (13’ Mazzotta), Maita, Maiello, Mallamo (67’ D’Errico) Galano (57’ Botta), Antenucci (80’ Citro), Silveri (46’ Paponi). In panchina: Frattali, Plitko, Celiento, Bianco, Cheddira, Misuraca. Allenatore: Mignani 6

ARBITRO: Calzavara

NOTE: temperatura primaverile, terreno in buone condizioni, spettatori 10.789 (il Taranto non ha fatto campagna abbonamenti). AMMONITI: Labriola, Marsili, Zullo (T), Ricci, D’Errico (B)

ESPULSI: Pacilli Angoli: 1-4

Recuperi: 2’, 5’