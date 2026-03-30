Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Piani Alti, Sport
Taranto, avviso pubblico per la gestione di Iacovone, stadio del nuoto ed altri impianti dei Giochi
Il Comune di Taranto ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato per raccogliere proposte sulla gestione e valorizzazione degli impianti sportivi legati ai Giochi del Mediterraneo 2026. La fase di consultazione riguarda nello specifico le seguenti opere:
• Stadio comunale Talsano
• PalaRicciardi e Camposcuola Salinella ‘Valente’.
• PalaMazzola
• Centro sportivo «Magna Grecia»
• Centro Nautico Torpediniere
• Impianto natatorio Torre D’Ayala – Stadio del Nuotp
• Parco Urbano Sportivo e Pattinodromo comunale
• Impianto polivalente outdoor rugby – football americano – baseball
L’iniziativa è rivolta a operatori economici, società sportive, federazioni e investitori interessati a presentare pre-progetti per modelli gestionali innovativi e sostenibili.
Le proposte dovranno essere inviate via PEC entro le ore 12:00 del 21 aprile 2026. Previsto anche un evento pubblico – si legge sul sito del Comune – di presentazione il 13 aprile 2026 alle ore 9:30, presso l’Università “Aldo Moro” – ex Caserma Rossarol, in via Duomo. L’avviso rientra nel percorso di valorizzazione delle infrastrutture sportive e nello sviluppo di modelli di gestione in partenariato pubblico-privato.
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