Taranto, audioguide in cinque lingue per visitare il MarTA

Audioguide in cinque lingue nel museo di Taranto. Grazie ad un software di ultima generazione è adesso possibile visitare il MArTA anche ascoltando un racconto registrato che contiene informazioni di base, e anche approfondimenti, che riguardano la collezione di reperti esposti negli oltre 6mila metri quadri del museo tarantino.

“L’installazione delle audioguide rientra pienamente negli obiettivi che ci siamo posti come Museo: essere un luogo di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche di inclusione, ispirazione e conoscenza. In questo senso l’audioguida è uno strumento di democrazia culturale che consente a tutti un approccio al museo in maniera diretta, coinvolgente, rispettando i tempi e i modi di ascolto di ogni visitatore – commenta la direttrice del MArTA, Stella Falzone – Il Museo diventa così una scoperta straordinaria anche per chi lo ha già visitato altre volte, e addirittura unica e quasi “intima” e “personale” per chi al MArTA ci entra per la prima volta. Un racconto destinato a meravigliare perché oltre ai pezzi iconici consente di scoprire storie suggestive o approfondimenti sui temi e le ricerche della collezione, focalizzando l’interesse su reperti a cui a volte non si presta la dovuta attenzione durante la visita.

Le audioguide del Museo di Taranto sono state progettate, inoltre, per offrire ai visitatori una maggiore flessibilità durante la visita, rendendo la collezione più comprensibile e apprezzabile. Il percorso, della durata di 120 minuti, illustra la collezione del Museo seguendo un ordine cronologico oltre che tematico, utilizzando un linguaggio immediato e comunicativo, che consente ai visitatori di esplorare il museo al proprio ritmo, senza la necessità di partecipare a tour di gruppo.

L’audioguida accompagna il visitatore in un percorso che, articolandosi in venticinque sale disposte su due piani, ripercorre la storia di Taranto e delle popolazioni indigene dalla Preistoria al Medioevo, attraverso quelli che sono i reperti più significativi della collezione.

Modalità di fruizione

Le audioguide del Museo di Taranto sono disponibili al bookshop in cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese) al costo di 6 euro. Possono essere utilizzate in due modalità.

Il primo tipo di utilizzo è consentito attraverso il servizio di **AUDIOGUIDE CARD®**, attraverso il proprio smartphone (Android o iOS), senza necessità di installazione di APP. Il MArTA attualmente dispone di 9800 card monouso in carta riciclabile, ognuna con un codice di accesso unico, valido per un massimo di 9 ore.

In questo caso l’audioguida si attiva attraverso pochi passaggi: scansione del QrCode con la fotocamera del cellulare, caricamento dei contenuti audio (dopo questo passaggio si potrà proseguire offline) e avvio del tour.

Per chi fosse sprovvisto di cellulare di ultima generazione, si potranno attivare le audioguide con modalità tradizionale. Al MArTA sono già disponibili 20 apparecchi del modello Trend: un dispositivo con tastiera retroilluminata e standard, altoparlante integrato, alta autonomia di 100 ore, un display su cui poter selezionare i numeri delle tracce e avviare l’ascolto (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa del MarTA)