Taranto, attività e laboratori per bambini trasferiti alla Biblioteca Acclavio

A partire da lunedì 1° luglio, le attività laboratoriali per bambini e bambine dell’Acclavio Kids in via Pisa si trasferiranno alla Biblioteca Acclavio, in via Salinella 31.



Lo rende noto un comunicato stampa del Comune di Taranto. “Questo spostamento – si legge – pur mantenendo invariati i giorni e gli orari delle attività, si è reso necessario a causa del prossimo avvio dei lavori di ristrutturazione che interesseranno la sede di via Pisa. L’edificio sarà sottoposto a un importante intervento strutturale e logistico, con l’obiettivo di renderlo più funzionale e accogliente, rispondendo meglio alle esigenze dei giovani lettori e lettrici che abitualmente frequentano la struttura”.

“Pertanto – continua la nota stampa – a partire da luglio, tutte le famiglie interessate avranno la possibilità di continuare le esperienze laboratoriali avviate, quali: La biblioteca delle Api: nei giorni di martedì e venerdì dalle 10.00 alle 11.30 negli spazi dedicati della biblioteca Acclavio in via Salinella 31 a Taranto; Pollicino Verde piccole letture e minuscoli orti per nonni e nipotini: nei giorni di mercoledì e sabato dalle 18.00 alle 19.30 negli spazi dedicati della biblioteca Acclavio in via Salinella 31 a Taranto. Considerata la risposta positiva ricevuta in termini di partecipazione alle iniziative si è ritenuto di proseguire l’esperienza laboratoriale continuando a garantire il servizio rivolto ai più piccoli”.

“Il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e valorizzazione della struttura mira a un restyling completo – conclude il comunicato del Comune di Tarato – sia interno che esterno. L’obiettivo è rispondere pienamente alle esigenze dell’utenza, rendendo la struttura visivamente identificabile come Centro Ricreativo per l’Infanzia, superando quella attuale di un asilo. Questo restyling riguarderà sia l’aspetto strutturale sia l’offerta delle attività, in armonia con gli spazi in cui queste verranno realizzate”.