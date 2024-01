Taranto, arriva Travaglini. Domani sera allo Iacovone scontro ad alta quota

Stamattina la consueta conferenza stampa della vigilia tenuta da Capuano (guarda), poco fa la conferma di un nuovo arrivo. Si tratta di Christian Travaglini, difensore mancino.

Classe 2000, Travaglini arriva dal Cagliari con la formula del prestito. Ha iniziato la stagione con la Ternana in Serie B. In Serie C ha vestito per due stagioni consecutive la maglia dell’Olbia, totalizzando 68 presenze.

Domani sera il Taranto affronterà in casa il Picerno. I lucani hanno un punto in più del Taranto (37) e il miglior attacco del girone con 33 gol, 14 dei quali segnati dal capocannoniere Murano. Il Picerno ha vinto 10 gare (il Taranto 11), pareggiato 7 (il Taranto 3) e ne ha perse 3 (il Taranto 6). Ha subìto 16 gol, due in meno dei rossoblu.