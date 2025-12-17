Taranto, arriva la fiamma olimpica: il percorso in città e il programma dell’evento

In occasione della 25ª edizione dei Giochi Olimpici, Taranto accoglierà il Viaggio della Fiamma Olimpica: un percorso emozionante attraverso il Paese, capace di unire comunità e generazioni nella condivisione dei valori olimpici, dello sport, della pace e della solidarietà.

La Fiamma arriverà a Taranto lunedì 29 dicembre, intorno alle ore 17:30, nell’area antistante il Castello Aragonese, in Piazza Castello; il tedoforo farà ingresso all’interno del Castello, percorrerà la banchina, uscirà da Discesa Vasto e si immetterà sul Ponte Girevole.

Successivamente, il convoglio in staffetta attraverserà le seguenti vie cittadine: Corso Due Mari, Lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Viale Magna Grecia, Via Cuniberti, Via Acton, Via Magnaghi, Via Cugini, Via Pacoret, Corso Umberto

La corsa terminerà in Piazza Archita, dove si svolgerà la City Celebration, con l’arrivo intorno alle 19.30 dell’ultimo tedoforo e l’accensione del braciere, un momento di festa e partecipazione per l’intera città.

Al fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione e la sicurezza di cittadini e partecipanti, saranno predisposte deviazioni del traffico veicolare lungo tutto il percorso descritto, attive “esclusivamente” al passaggio del convoglio in staffetta. Le deviazioni saranno temporanee e, al termine del passaggio del convoglio, la circolazione veicolare sarà immediatamente ripristinata nelle aree interessate.

Attenzione: in Piazza Archita, per consentire le operazioni di allestimento, lo svolgimento della festa di celebrazione e il successivo disallestimento, dalle ore 14.00 del 28 dicembre e fino al termine del disallestimento, che avverrà subito dopo l’evento conclusivo della celebrazione del 29 dicembre, con apposita ordinanza saranno istituiti divieti di sosta sull’intera area e nelle vie Cavour e D’Aquino. Nelle medesime aree, a partire dalle ore 9.00 del 29 dicembre, sarà inoltre interdetto il traffico veicolare.

‘Il Comune di Taranto inviata i cittadini alla collaborazione, ad utilizzare percorsi alternativi al passaggio della staffetta e a partecipare attivamente all’evento’.

(segui il viaggio della fiamma) il logo che pubblichiamo è stato scaricato dalla pagina ufficiale de Il Viaggio della Fiamma Olimpica.