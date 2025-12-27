Taranto, arriva la Fiamma Olimpica: così lunedì viabilità e bus

In occasione dell’importante e suggestiva tappa del “Viaggio della Fiamma Olimpica 2026”, in programma a Taranto lunedì prossimo, 29 Dicembre, Kyma Mobilità informa che, a seguito dell’Ordinanza della Polizia Locale n° 611 del 22/12/2025, sono state disposte variazioni e sospensioni temporanee ad alcuni percorsi delle linee urbane e suburbane.

Le modifiche si rendono necessarie a causa dell’interdizione alla circolazione veicolare di diverse vie cittadine per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Dettagli delle modifiche alla viabilità e ai servizi:

interdizione alla circolazione: dalle ore 09:00 alle ore 24:00 del 29/12/2025, e comunque fino a cessate esigenze, sarà interdetta la circolazione su Via Cavour (tratto tra Via Anfiteatro e Corso Umberto I);

limitazioni temporanee alla circolazione interesseranno il percorso del convoglio: Piazza Castello, Scesa Vasto, Ponte Girevole, Corso Due Mari, Lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Viale Magna Grecia (carreggiata Sud/Est), Via Cuniberti, Via Acton, Via Magnaghi, Via Cugini, Via Pacoret di Saint Bon, Corso Umberto I, Piazza Archita.

Modifiche alle linee autobus per lunedì 29 dicembre 2025 (dalle ore 17:00 alle ore 20:00 fino a cessate esigenze):

LINEA 1/2 (direzione CIMINO) : da Stazione FF.SS., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, a sinistra via Millo, a sinistra via Cesare Battisti per riprendere il consueto percorso.

LINEA 3 (direzione CIMINO): da via Orsini, Stazione FF.S., Porto Mercantile, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna – uscita Taranto/V.le Magna Grecia, a sinistra V.le Trentino per riprendere il consueto percorso.

LINEA 5 (direzione CIMINO – MARGHERITA – CIMINO): da via Crispi svolta a sinistra per via Oberdan fino a Piazza Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno su percorso invariato.

LINEA 6: SOPPRESSA

LINEA 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile, stazione FF.S, imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, – uscita Taranto/V.le Magna Grecia, a sinistra Corso Italia per riprendere il consueto percorso.

LINEE PER SAN VITO/LAMA/TALSANO/LEPORANO/SATURO – da Porto Mercantile : da Porto Mercantile, stazione FF.S, imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna – uscita Taranto/Viale Magna Grecia per riprendere i consueti percorsi.

da Porto Mercantile, stazione FF.S, imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna – uscita Taranto/Viale Magna Grecia per riprendere i consueti percorsi. LINEE DA SAN VITO/LAMA/TALSANO/LEPORANO/SATURO – direzione Porto Mercantile: da Viale Unità d’Italia non proseguono su Viale Ionio – Viale Magna Grecia ma svoltano a destra per Via Ancona, proseguono per svoltare a sinistra su Via Lago D’Arvo, a destra per Viale Magna Grecia, a sinistra per Via Dante – Via Oberdan, a destra Via Berardi, a sinistra Via Principe Amedeo, a destra via De Cesare per svoltare a sinistra su Corso Umberto e riprendere i consueti percorsi.

LINEA 8 – (direzione Porto Mercantile): giunta su Via Principe Amedeo non svolta su Via Crispi ma prosegue su Via Principe Amedeo, svolta a destra su Via De Cesare per svoltare a sinistra su Corso Umberto e riprendere il consueto percorso.

LINEA 1/2 – da Park Cimino: da Via Pisa svolta a sinistra su V.le Magna Grecia, a destra su Via Dante – Oberdan, a destra Via Berardi, a sinistra Via Principe Amedeo, a destra via De Cesare per svoltare a sinistra su Corso Umberto e riprendere il consueto percorso.

LINEA 23 (direzione CIMINO): svoltano a destra per Via Ancona, proseguono su Via Atenisio – Consiglio per riprendere il consueto percorso.

LINEE 25 – 29 (direzione CIMINO): svoltano a destra per Via Ancona, proseguono su Via Atenisio, a sinistra Viale Unicef, a destra per Via Cesare Battisti per riprendere i consueti percorsi.

LINEA 24 – da Paolo VI: dal Ponte Punta Penna – via Magnaghi, a sinistra via Millo, a sinistra Via Cesare Battisti, a destra V.le Magna Grecia, a sinistra Corso Italia per riprendere il consueto percorso.

LINEA 24 – per Paolo VI: giunta su C.so Italia, se intercetta il convoglio, prosegue dritta su C.so Italia, a sinistra per Via Japigia per riprendere il consueto percorso.

LINEA PARK & RIDE DEMOCRATE: SOPPRESSA limitatamente al passaggio. Dalle ore 09:00 alle ore 24:00 del 29 dicembre 2025, a seguito della interdizione di Via Cavour, nel tratto compreso tra Via Anfiteatro e Corso Umberto I, la stessa linea effettuerà il seguente percorso a circolare: P.LE DEMOCRATE – ARCIVESCOVADO – PIAZZA CASTELLO e prosegue per DISCESA VASTO – P.LE DEMOCRATE.

LINEA PARK & RIDE CIMINO: SOPPRESSA limitatamente al passaggio del convoglio.

In caso di intercettazione del convoglio in punti cruciali (Ponte Girevole, Viale Magna Grecia, Via Magnaghi, Corso Umberto), gli autobus dovranno attendere il transito dello stesso.

Personale di servizio sarà presente sul territorio per fornire indicazioni e gestire i presidi nei punti cruciali di deviazione, con l’ausilio di avvisi a messaggio variabile sulle paline di fermata “intelligenti”.

Kyma Mobilità invita la cittadinanza a consultare il sito web e i canali social ufficiali per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale.