Taranto, arriva la Costa Fascinosa: oggi il primo di sedici scali

Questa mattina a Taranto è attraccata in porto, con circa 3.200 ospiti a bordo, Costa Fascinosa, la nave scelta dalla compagnia italiana per portare le crociere Costa in riva ai due mari per il secondo anno consecutivo.

Si tratta del primo di una serie di 16 scali che vedranno Costa Fascinosa visitare Taranto ogni domenica, con una sosta di circa 10 ore, nell’ambito di un itinerario di una settimana diretto nelle splendide isole greche di Santorini e Mykonos (Grecia), a La Valletta (Malta) e Catania.



Roberto Alberti, Senior Vice President & Chief Corporate Officer di Costa Crociere, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare a Taranto per iniziare un nuovo capitolo nella nostra collaborazione con questa splendida città. Il 2023, anno del nostro debutto, è stato un grande successo, che ha contribuito ad affermare Taranto tra le principali destinazioni del turismo da crociera nel Mediterraneo. Vogliamo consolidare questo successo e per questo abbiamo già confermato il programma di Costa Fascinosa a Taranto anche per l’estate 2025: si tratta di una grande opportunità da cogliere tutti insieme, lavorando di comune accordo con le istituzioni e gli operatori locali, come abbiamo fatto sinora, per migliorare costantemente i servizi offerti ai crocieristi”.



(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa di Costa Crociere).