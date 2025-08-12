Info Utili, Servizi
Taranto, apertura straordinaria del Ponte Girevole per il transito di una unità navale
Mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 05.00, sarà effettuata l’apertura straordinaria del Ponte
Girevole di Taranto per consentire il transito di una unità navale dal Canale navigabile.
Lo comunica con una nota stampa la Marina Militare. “In caso di eventuali emergenze, al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti”.