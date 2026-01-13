Skip to main content

Taranto, apertura straordinaria del Ponte Girevole

Pubblicato | da Redazione

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 04.00, sarà effettuata l’apertura straordinaria del Ponte Girevole di Taranto. Lo comunica la Marina Militare che, in una nota stampa spiega che l’apertura si è resa necessaria per consentire il transito di unità navali militari dal Canale Navigabile. 

“In caso di eventuali emergenze – spiega la MM – al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie, il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti”.

