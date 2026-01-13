Info Utili
Taranto, apertura straordinaria del Ponte Girevole
Mercoledì 14 gennaio, alle ore 04.00, sarà effettuata l’apertura straordinaria del Ponte Girevole di Taranto. Lo comunica la Marina Militare che, in una nota stampa spiega che l’apertura si è resa necessaria per consentire il transito di unità navali militari dal Canale Navigabile.
“In caso di eventuali emergenze – spiega la MM – al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie, il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti”.