Taranto, apertura del Ponte Girevole per uscita unità militare
Il Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare informa che mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 05.00i sarà effettuata l’apertura ordinaria del Ponte Girevole di Taranto per consentire l’uscita di unità militare.
“In caso di eventuali emergenze – informa la nota stampa – al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie il Ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti”.