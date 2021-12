Taranto, annullato il concerto “Happy Birthday Teatro Fusco”

Annullato il concerto “Happy Birthday Teatro Fusco!” in programma giovedì 30 dicembre nel Teatro comunale con sede in via Giovinazzi a Taranto, del quale sarebbero stati protagonisti l’Orchestra giovanile Magna Grecia – Città di Taranto diretta da Dominga Damato, e il soprano Sara Intagliata.

“Motivi precauzionali legati all’emergenza covid – spiega una nota stampa – hanno consigliato i promotori dell’evento, Teatro comunale Fusco, Comune di Taranto, l’ICO Magna Grecia e la stessa Orchestra giovanile Magna Grecia Città di Taranto, di cancellare l’appuntamento. Numerose erano state le prenotazioni giunte negli uffici dell’Orchestra della Magna Grecia e su eventbrite, piattaforma sulla quale era possibile prenotare gratuitamente l’ingresso a teatro”.