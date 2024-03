Taranto, Anna Ferruzzo di scena al MArTA

E’ incentrato sul tema dei “ritorni” l’appuntamento del prossimo 24 marzo con la rassegna “MArTA in MUSICA”: le matinée domenicali all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto organizzati sotto la direzione scientifica di Stella Falzone, direttrice del MArTA, e la direzione artistica del Maestro Piero Romano dell’Orchestra della Magna Grecia.

Un file rouge che, percorrendo le Sale IX e X, dove il MArTA espone i resti architettonici dell’antica civiltà greca e conduce sino al grande cratere a mascheroni con decorazioni a figure rosse (330 a.C.), attribuito al Pittore di Dario e tornato a casa dal Museo di Cleveland, nel 2009, grazie all’attività resa dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Musica e parole si susseguono anche nello spettacolo “Lettere dal fronte”, dove l’attrice Anna Ferruzzo (per lei un ritorno nella sua Taranto…) accompagnata dal quartetto d’archi “Le Corti di Taras”, racconta l’orrore della guerra affidando la narrazione agli scritti di Quasimodo, Langston Hughes, Primo Levi, Adorno, Nazim Hichmet, Elsa Morante, Neruda e alle struggenti lettere di sconosciuti partigiani italiani.

La Stagione “MArTA in MUSICA” è realizzata in collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia. La curatela è dei Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro. Il biglietto per assistere a “Lettere dal Fronte” di domenica 24 marzo – nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée domenicali” – potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su TicketSms: https://www.ticketsms.it/it/event/Lettere-Dal-Fronte-MArTa-2024-03-24. Ore 10,45 ingresso per la visita guidata, ore 11,00 inizio visita guidata. Ore 11,30 ingresso per il concerto, ore 11,45 inizio concerto. Ingresso al MArTA da C.so Umberto.

Costo del biglietto 10,00 euro comprensivo di visita e concerto.