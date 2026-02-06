Taranto, Angelini e D’Erasmo a Spazioporto

Nato dall’ispirazione di un’opera del 1949 di René Magritte, il nuovo progetto inedito di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo giunge allo Spazioporto di Taranto domenica 8 febbraio (ore 21) termine di una lunga tournée che ha raccolto grandi consensi in tutta Italia.

Dopo anni di intensa collaborazione e i fortunati album “Pongmoon” e “Songs in a Conversation” , entrambi dedicati al genio incompreso e all’opera di Nick Drake, questo è il primo lavoro di inediti dei due musicisti tra i più conosciuti ed acclamati in Italia, che non si limita ad essere solo un album musicale, ma una vera e propria chiamata alle arti.



“Abbiamo invitato scrittori e scrittrici che amiamo, a cui siamo legati da stima e amicizia o con cui desideravamo collaborare prima o poi a riflettere assieme a noi sul concetto di LUCE e sulla sua importanza nel contemporaneo. Sono tempi oscuri per le sorti del pianeta e per le strade percorse dagli esseri umani e ci è sembrato importante e stimolante innescare un’indagine condivisa sui ruoli e sui mestieri dell’arte e degli artisti, provando ad illuminarle a nostro modo queste rotte, ognuno secondo la propria cifra, sensibilità, voce, idea. Con una fiaccola, un lume, un laser o un led, una poesia, un breve saggio o un racconto, un dipinto, un’illustrazione, una melodia di violino o un arpeggio vorticoso di chitarra acustica, un drone di slide guitaro con la nuda voce”

“Il dominio della luce” è un oggetto misterioso e multiforme, prezioso nella sua semplicità. E’ un disco, un libro, una serie di disegni e di tele, forse un podcast, senz’altro uno spettacolo dal vivo che ha unito musica, parole, immagini. Una mostra, un reading, teatro e musica. Arte contemporanea nel senso più lato e più inclusivo possibile della definizione.

Un’occasione di riflettere assieme, emozionarsi, riempire occhi, orecchie e ricordi di bellezza. Ecco tutto questo ci auguriamo sia Il dominio della Luce.

Il progetto si è valso dei contributi letterari di: Chiara Gamberale, Francesca Mannocchi, Giulia Caminito, Antonio Rezza e Flavia Mastrella Gemitaiz, Vasco Brondi, Paolo Nori, Vittorio Lingiardi, Filippo Timi, Emanuele Trevi, Fabio Pieri, Telmo Pievani, Sandro Bonvissuto, Niccolò Fabi, Enrico Gabriello, Federico Baldi e Ilaria Caffio.

Tutte le illustrazioni e le opere a corredo del disco e del libro sono state realizzate da Gianluigi Toccafondo ed esposte in occasione di tutte le prime presentazioni ufficiali del progetto al pubblico.

Il live rientra nella rassegna del “Cinzella d’Inverno 2026” organizzata dall’Associazione APS AFO6 di Taranto.

I biglietti sono disponibili sul circuito Xceed ed al botteghino la sera dell’evento