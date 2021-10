Taranto-Andria, tra i convocati c’è Falcone. Emergenza in difesa

Terminato l’allenamento di rifinitura, nel pomeriggio Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Fidelis Andria in programma domani (20 ottobre 2021) alle 21 sul terreno dello Iacovone. La gara è valida per la decima giornata di campionato di Lega Pro, girone C.

Tra i convocati figura Falcone, dopo mesi di assenza a causa di un infortunio patito nella scorsa stagione. Una buona notizia per il Taranto che domani, in difesa, dovrà fare a meno di Riccardi (squalificato) e Benassai (infortunato).





CONVOCATI