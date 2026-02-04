Info Utili
Taranto, allerta meteo arancione: ordinanza del sindaco
Ordinanza di chiusura parchi, giardini, aree verdi e cimiteri. E’ quanto diffuso poco fa dal Comune di Taranto alla luce dell’allerta meteo arancione.
Il Centro Funzionale Decentrato Protezione Civile – Regione Puglia ha diramato il messaggio di allerta n. 1 del 04.02.2026 – Prot. RE_AOO_026_188 – di “Allerta Arancione” per rischio vento dalle ore 10:00 del 4 febbraio e per le successive 10 ore.
‘Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti precauzionali atti ad evitare la sosta nei pressi di alberature poste sulla pubblica via, nonché, di parcheggiare autoveicoli ed ancora di rimuovere dai balconi delle proprie abitazioni qualunque tipo di oggetto che possa, in virtù dei forti venti, cadere sulla pubblica via.
