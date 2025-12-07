Taranto, alla Galilei una mostra contro gli ostacoli



Una mostra per superare le barriere e sostenere le unicità.

“Non è solo un’esposizione di opere, ma è la dimostrazione tangibile di un percorso, di un viaggio creativo delle proprie unicità, che ognuno di noi percorre per esprimersi, per imparare e per superare gli ostacoli“ così la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Taranto, Antonietta Iossa. in occasione dell’inaugurazione nel plesso Giusti di Tamburi della mostra intitolata “i sentieri dell’abilità e la forza del segno: dal silenzio al colore, percorsi creativi che hanno trasformato la sfida in stile”.



La mostra, allestita in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, rappresenta come gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e degli studenti della scuola secondaria di primo grado, assieme ai loro docenti, abbiano trasformato una ricorrenza annuale in un momento di autentica festa di cultura dell’inclusione “che la nostra scuola è orgogliosa di promuovere e vivere ogni giorno“ spiega la dirigente.



“I sentieri dell’abilità“ parla di un viaggio, della forza del segno dal silenzio al colore, celebrando il potere catartico e comunicativo dell’arte.



Quando le parole sono in difficoltà, quando Il fisico non risponde, quando c’è un “silenzio“ da colmare, la pittura, il disegno e la scultura sono uno strumento potente per raccontare emozioni, sogni e propria visione del mondo, trasformando qualunque sfida in sfide. “Non si tratta di negare le difficoltà, ma di trasformarla in qualcosa di unico in un in un modo personale, in uno stile che arricchisce non solo l’artista ma tutta la nostra comunità: è questo il messaggio che abbiamo voluto lanciare ai nostri alunni e studenti e che abbiamo voluto condividere con il quartiere e la città, aprendo le porte della nostra scuola, frutto di un progetto inclusivo’.

In occasione dell’evento, è stata donata da parte dell’amministrazione la bandiera di Taranto, città dello sport.