Taranto, al via in 13 scuole il “Carnevale riciclone”

Da lunedì 17 febbraio in tredici scuole tarantine torna il “Carnevale riciclone” l’iniziativa dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS di Taranto che, in collaborazione con l’associazione “Il Palio di Taranto” e con il patrocinio dell’Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Taranto e del Centro Servizi Volontariato Taranto Ets, intende, nell’allegra atmosfera carnascialesca, sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie di Taranto sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa presso Palazzo di Città a Taranto, alla presenza di Federica Simili, Assessore per le Politiche Educative e Giovanili del Comune di Taranto”, Francesco Simonetti, Presidente de “Il Palio di Taranto”, e Michele Elmo dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi”. Nei giorni precedenti la manifestazione, nelle scuole elementari che hanno aderito all’iniziative sono stati realizzati abiti di carnevale utilizzando materiali da riciclo, stimolando così la creatività degli alunni e la loro sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali.

In ogni istituto scolastico ci sarà, con inizio alle ore 10.00, un corteo festoso che dalle classi porterà gli alunni mascherati nel piazzale della scuola, dove sarà allestita una postazione con dj set e animazione musicale che allieteranno gli alunni per tutta la mattinata, in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nella palestra.

Tutte le scuole che hanno aderito al “Carnevale riciclone 2025” saranno premiate in un evento che si terrà, alle ore 10.00 di domenica 2 marzo, presso la struttura de “Il Palio di Taranto” i cui atleti e istruttori, guidati dal Presidente Francesco Simonetti, contribuiranno all’organizzazione della manifestazione. Sarà una grande festa per tutti i bambini e le famiglie tarantini, l’iniziativa è aperta anche quelli che non hanno partecipato nelle scuole, con musica e animazione in maschera e, laddove le condizioni del mare lo permettano, anche un’escursione in mare con le imbarcazioni de “Il Palio di Taranto”.

Queste sono le tredici scuole che hanno aderito al “Carnevale riciclone 2025”: Scuola Consiglio in Città Vecchia 17 febbraio, Scuola Giusti-Gabelli al Quartiere Tamburi 18 febbraio, Scuola Pertini – infanzia Calcutta al Quartiere Paolo Sesto 20 febbraio, Scuola Sciascia-Tintoretto a Talsano 21 febbraio, Scuola Pirandello al Quartiere Paolo Sesto 25 febbraio, Scuola infanzia Europa 26 febbraio, Scuola Europa 27 febbraio, Scuola Basile 28 febbraio; Scuola 25 Luglio-Bettolo al Borgo 28 febbraio e, infine, il 3 marzo in tre scuole: Scuole Sovito-Monaco a Talsano, Scuola De Amicis a Talsano e I.C. Pertini sede centrale.