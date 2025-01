Taranto, al via i saldi invernali. Negozi aperti il 5 e il 6 gennaio. Le regole per acquisti sicuri

Al via da oggi, sabato 4 gennaio, i saldi invernali 2025 che si concluderanno il 28 febbraio. Una partenza in clima di festa per l’Epifania: i negozi di Taranto e della provincia domenica 5 e lunedì 6 gennaio saranno aperti. Secondo l’Ufficio studi di Confcommercio i saldi invernali svilupperanno un giro di affari di 4,9 miliardi e saranno 16 milioni le famiglie coinvolte nello shopping.

“Come sempre – commenta Mario Raffo, presidente provinciale di Federmoda Taranto- sarà caccia all’affare, all’acquisto dei capo spalla, i primi ad andar via, molto richiesti i piumini e quest’anno i cappotti di ogni foggia e stile, vero e proprio must della stagione invernale 2024/25. Auspichiamo che la clientela voglia approfittare dei Saldi invernali per fare acquisti di qualità, considerato che i negozi sono pieni di capi di abbigliamento e di calzature anche importanti a causa delle temperature particolarmente miti che ci hanno accompagnato sino alle festività natalizie”.

Ecco le regole della Federazione Moda, fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza.

CAMBI – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data

della scoperta del difetto;



PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;

PAGAMENTI – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;

PRODOTTI IN VENDITA – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

PREZZI – obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI – sono a carico del cliente.