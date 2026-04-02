Taranto, al via i riti della Settimana Santa. Le poste di perdoni sotto la pioggia

Il cattivo tempo non ha fermato il primo atto dei Riti della Settimana Santa di Taranto. Alle 15, sotto una pioggia battente, dal portale della Chiesa del Carmine, è uscita la prima posta di “perdoni” di città diretta in pellegrinaggio verso le chiese della città vecchia. Negli stessi istanti, dall’ingresso laterale del Carmine, su via Giovinazzi, hanno iniziato a “nazzicare” le coppie di confratelli incappucciati e scalzi che renderanno omaggio agli altari della reposizione nelle chiese del Borgo.

Questa sera, alle 22.30 circa, è atteso l’inizio della processione dell’Addolorata, dalla Chiesa di San Domenico, in città vecchia. Lo svolgimento del sacro corteo è, però, condizionato dalle condizioni meteo. I confratelli potranno ritardare al massimo di sei ore l’inizio della processione in caso di maltempo.