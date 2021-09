Taranto, al via all’ospedale militare l’ambulatorio multidisciplinare Smile House

Inizierà con un open-day il prossimo 24 settembre l’attività dell’Ambulatorio multidisciplinare Smile House inaugurato la scorsa primavera presso il Centro Ospedaliero della Marina Militare di Taranto. Il 25 settembre si terrà inoltre il convegno dal titolo “Il Progetto Smile House: l’importanza del Team e della continuità terapeutica nelle labiopalatoschisi”, che ha l’obiettivo di preparare il personale medico e sanitario pugliese ad offrire un percorso diagnostico terapeutico-assistenziale d’eccellenza ai pazienti affetti da malformazioni del volto.

“L’ambulatorio – spiega una nota stampa della Marina Militare – nato in virtù di un accordo di collaborazione tra la Marina Militare e la Fondazione Operation Smile Italia Onlus e realizzato grazie al contributo di UniCredit Foundation – rientra nel Progetto Smile House, che vede la cooperazione tra Operation Smile e il Servizio Sanitario Nazionale per la cura delle malformazioni del volto, in particolare della labiopalatoschisi, attraverso un approccio multidisciplinare.





L’Ambulatorio Smile House del Centro Ospedaliero della Marina Militare di Taranto avrà l’importante compito di erogare servizi complementari a quelli chirurgici e limitare la migrazione sanitaria dovuta alle terapie di lunga durata, come quelle ortodontiche, logopediche e psicologiche.

La Smile House di Taranto ha l’obiettivo di offrire sul territorio pugliese assistenza multi-specialistica a bambini e adulti nati con una malformazione del volto, dalla diagnosi prenatale fino al termine del percorso di cura. Le visite e le cure saranno effettuate da volontari medici e personale sanitario, con diverse specializzazioni, della Fondazione Operation Smile Italia Onlus e da medici e personale infermieristico del Corpo Sanitario della Marina Militare accreditato con la Fondazione”.