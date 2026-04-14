Taranto, al Parco delle Mura Greche il “Drum Fest” dedicato a Massimo Battista

Domenica 26 Aprile a partire dalle 20:00 si svolgerà a Taranto presso il Parco Archeologico delle Mura Greche nell’ area concertone Uno Maggio Taranto, il primo Drum Fest dedicato alla memoria del compianto Massimo Battista, simbolo della lotta sociale e contro l’inquinamento della grande industria,

in occasione della giornata a lui dedicata.

Il “Drum Fest” organizzato dalla Fuoritempo Music Academy è inserito nel cartellone di eventi dell’ “Uno Parco 2026” che scandiscono la marcia di avvicinamento al concerto dell’Uno Maggio di Taranto. In questa occasione del “Drum Fest” si esibiranno oltre venti batteristi provenienti da varie regioni d’Italia che si alterneranno su un repertorio composto da 21 brani famosi a livello nazionale e internazionale

abbracciando svariati generi passando dal Funky al Pop fino al Rock e all’Heavy Metal.

Durante la manifestazione ci sarà anche un ricordo di Massimo con numerosi interventi e riflessioni sul palco relativi anche al particolare momento storico e sociale che stiamo attraversando non solo per le guerre in corso e i conflitti sociali.