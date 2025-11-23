Taranto, al Museo Etnografico la Lettera per Babbo Natale

Iniziativa di solidarietà per i bambini di Taranto dell’associazione Triumphalia, in collaborazione con Museion Soc.Coop. e Polisviluppo – Cultura e Turismo. Fino al 19 dicembre 2025, infatti, si può imbucare la lettera per Babbo Natale presso il Museo Etnografico Alfredo Majorano, a Palazzo Pantaleo, nella città vecchia di Taranto.



Partecipando si potrebbe ricevere a sorte uno dei premi donati da tantissime società sportive, attività commerciali e campioni pugliesi e nazionali. Le letterine ufficiali di possono trovare presso “Caffè Taras” in viale Trentino 29, da “Steflor” in via Plateja 152, oppure nello stesso Museo Etnografico Majorano, a Palazzo Pantaleo, dove poi dovranno essere imbucate.



Come compilare la lettera? Basta lasciare un pensiero per questo Natale o un piccolo disegno e in basso a destra scrivere il nome del bambino, seguito dalla sua età e da un recapito telefonico di un adulto, utile all’estrazione finale prevista per il 20 dicembre 2025.





A contribuire all’ iniziativa donando i propri gadget e articoli sono stati: Tiara gioielli, Spartanpolis , New Taranto calcio a 5 , S.S. Taranto, U.S. Lecce , Carrarese calcio 1908, Virtus Francavilla Calcio, Bulldog Capurso, Prisma Volley, Vibrotek Volley, Grottaglie Volley, Dynamo Basket, New Basket Brindisi, Crifo Wines Ruvo di Puglia, Nuova Atletica Taranto, Amatori Rugby Taranto, ASD Vespe, ASD Tritons Taranto, Conversano Pallamano, il mister Giuseppe Laterza e il campione di Tennis Lorenzo Musetti.