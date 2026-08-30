Taranto, ai Giochi del Mediteranneo comincia l’atletica. Calcio e volley assegnano i titoli

Nella seconda e ultima domenica dei Giochi si disputano la finale di calcio maschile e quelle di pallavolo. Assegnano medaglie anche le prove miste di judo e carabina (tiro a segno), i doppi di tennis, la gara a squadre di salto ostacoli (equitazione), la ginnastica artistica donne e comincia l’atletica, per un totale di 18 titoli.

Protagonisti dell’11° giorno di competizioni sono pure il basket 3×3, la pallanuoto, la pallamano donne, i singolari di tennis tavolo e la vela.

Le finali del 30 agosto:

10.00 – Calcio: Finale bronzo uomini (Stadio Iacovone, Taranto)

Dalle 11.00 – Pallavolo: Finali uomini e donne (PalaMazzola, Taranto)

13.30 – Tiro a segno: Finale squadre miste carabina (Palazzetto Albano, Torricella)

16.00 – Judo: Finale squadre miste (Palazzetto Wojtyla, Martina Franca)

Dalle 17.00 – Tennis: Finali doppio uomini, donne e misto (Centro tennis Magna Grecia, Taranto)

17.00 – Ginnastica artistica: All-around team event donne (PalaCampitelli, Grottaglie)

Dalle 17.35 – Atletica: Finale martello uomini, salto con l’asta donne, salto in lungo e giavellotto uomini, 100m e 5.000m donne, 100m uomini, 4×400 mista (Stadio di Atletica Giuseppe Valente, Taranto)

19.00 – Calcio: Finale uomini (Stadio Iacovone, Taranto)

20.45 – Equitazione: Gara a squadre salto a ostacoli (Horse Club Terra Jonica, San Giorgio Jonico)