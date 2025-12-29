Taranto accoglie il 2026 con le spettacolari acrobazie dei Sonics

Taranto accoglie il 2026 con uno spettacolo straordinario: i Sonics si esibiranno l’1 gennaio, alle ore 20.30 in Piazza Immacolata con “Diamante”, un’esperienza emozionale che fonde acrobazia, arte e poesia. L’evento, completamente gratuito, rientra in “Capodanni di Puglia”, promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Taranto, e rappresenta un’occasione unica per assistere all’esibizione di una delle compagnie più acclamate del panorama internazionale.



Nati e radicati a Torino, i Sonics, definiti dal Ministero della Cultura italiana “eccellenza italiana nel mondo”, sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi che dal 2001 porta il talento italiano sui palcoscenici di tutto il mondo. Con 14 produzioni all’attivo, hanno conquistato teatri, festival e grandi eventi internazionali grazie alla loro straordinaria capacità di fondere arte e performance atletica in creazioni che lasciano il pubblico senza fiato.



La forza dei Sonics risiede nell’incredibile fusione di gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie. Le loro coreografie, pensate con una visione innovativa, interagiscono con attrezzi di scena e macchine di propria invenzione. Gli artisti si esibiscono sospesi in aria creando performance suggestive e spettacolari.



A Taranto i Sonics eseguiranno lo spettacolo intitolato “Diamante”, un viaggio straordinario nell’essenza più profonda dell’essere umano, quella capacità unica di stupirsi e commuoversi di fronte alla bellezza. Creato appositamente per grandi spazi urbani, lo spettacolo celebra l’eleganza, la delicatezza e la preziosità del corpo umano, visto come un diamante: unico, luminoso, impossibile da replicare. Lo spettacolo unisce acrobazie mozzafiato, figure evocative e una raffinata estetica visiva, trasformando la piazza in un’esperienza emozionale e sensoriale. Ogni movimento, ogni acrobazia, ogni gesto è frutto di anni di allenamento, dedizione e amore per l’arte. Le performance aeree ad altezze vertiginose, incredibili per precisione e audacia, sono accompagnate da coreografie che raccontano storie senza parole, emozionando il pubblico in ogni istante.



Con ritmi incalzanti e cambi di scena ogni 2-3 minuti, “Diamante” mantiene il pubblico in un costante stato di suspense, coinvolgendolo completamente. L’illuminazione, studiata nei minimi dettagli, e la colonna sonora originale e personalizzata creano un’atmosfera unica, rendendo l’esperienza indimenticabile. Uno spettacolo eccezionale, un’opera corale dove la singolarità di ciascuno si fonde in un’armonia perfetta. Creazione, Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente; Regia, Alessandro Pietrolini; Costumi, Ileana Prudente; Produzione Fanzia Verlicchi; Disegno Luci, Stefano Torlini.