Taranto, a Spazioporto London 69 performing The Beatles

London 69 performing The Beatles a Spazioporto Taranto. L’appuntamento è per domani, sabato 5 aprile, alle 21.30, nell’ambito della rassegna “Cinzella d’Inverno 2025”. Arriva così sul palco di via Niceforo Foca 28 (Porta Napoli) uno dei progetti più particolari dedicato ai baronetti di Liverpool (la foto che pubblichiamo è stata diffusa da Spazioporto Taranto)

E’ l’omaggio di un collettivo di amici, una super band d’autore formata da cinque musicisti esperti ed affiatati in una formazione sempre diversa di data in data. Si alterneranno sul palco per rendere omaggio alla più incredibile band della storia: The Beatles. I cinque si ritrovano intorno ad un amore musicale comune e profondo, infondendo il proprio stile con un risultato che è al tempo stesso fedele al sound originale ma personale ed autentico.

Il nucleo storico di questo progetto è formato da Roberto Dell’Era (Afterhours), Sebastiano Forte (Tu la band), Lino Gitto (The Winstons), Andrea “Fish” Pesce (Tiromancino, Riccardo Sinigallia) e dal cantautore e musicista Roberto Angelini. Negli anni vari ospiti si sono spesso alternati sui palchi di tutta Italia. L’intenso live è strutturato in due parti: la riproposizione integrale del disco “Abbey Road”, forse il più significativo dell’intera produzione beatlesiana ed un viaggio insolito ed affascinante, nelle rispettive carriere soliste, post-scioglimento, insieme ad alcuni estratti dagli album “Let it Be” e “Revolver”. Un significativo pezzo della scena alternative italiana incontra, dal vivo, la storia della musica mondiale.

I biglietti sono in vendita sul circuito Xceed e presso il botteghino dello Spazioporto. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21.30, mentre l’apertura porte avverrà alle 20.30.