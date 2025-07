Taranto, a nuoto intorno all’isola di San Pietro

Il Club Panathlon “Taranto Principato” e l’associazione sportiva dilettantistica “Swim il Salento” hanno organizzato “Swim around San Pietro”, una nuotata amatoriale, non competitiva, che si svolgerà intorno all’isola di San Pietro, dell’arcipelago delle Cheradi, al largo di Taranto, domenica 13 Luglio 2025, dalle ore 9,30 alle ore 17,00.



L’evento vedrà la partecipazione di un centinaio di persone, tra nuotatori, suppers, kayakers e personale di assistenza a bordo di natanti ed imbarcazioni. Due le modalità previste per la circumnavigazione dell’isola di San Pietro da parte dei nuotatori: a) in forma individuale, con il nuotatore che dovrà percorrere per intero il periplo dell’isola, per un totale di 5400 metri; b) a staffetta, con tre nuotatori che si alterneranno per coprire a nuoto la medesima distanza, percorrendo 1800 metri ciascuno.



I nuotatori si tufferanno dal molo dell’isola di San Pietro e percorreranno a nuoto la traiettoria della nuotata sino a giungere al punto di arrivo, previsto presso la “Spiaggia Lo Scanno”, dove verrà allestito un buffet a conclusione della nuotata e dove verranno distribuiti gadgets e premi ai migliori nuotatori.

Infatti, pur trattandosi di una nuotata amatoriale, non competitiva, gli organizzatori hanno comunque deciso di premiare i nuotatori che si saranno contraddistinti grazie al loro impegno.



Ad accompagnare i nuotatori, ci saranno circa 30 unità tra sup e kayak, tutti facenti parte delle associazioni Sup Academy, Salty Skin Taranto, Local Sup (Lido Silvana), della Lega Navale Taranto, oltre a numerosi natanti ed imbarcazioni di appoggio, il tutto per garantire la sicurezza della manifestazione e per rendere ancora più allegra la nuotata in programma. A collaborare alla buona riuscita dell’evento ci sono anche la Lega Navale di Taranto, la Fondazione Taranto 25 e Mediterraneo Open Water, nonché gli sponsor Quarta Caffè, Alberto Guido Cicli, Aqua, Farmacia Casciaro e Varvaglione Vini 1921.

È la prima volta, almeno in epoca moderna, che l’isola di San Pietro viene “circumnuotata”. L’evento nasce dall’incontro tra l’associazione sportiva dilettantistica Swim il Salento ed il Club Panathlon “Taranto Principato” che hanno scoperto di condividere l’amore per lo sport – e per i valori che esso trasmette – oltre che per il mare, proponendosi immediatamente di realizzare qualcosa insieme. Swim il Salento, al momento, è impegnata nel progetto di circumnavigare a nuoto – a tappe – la penisola salentina e ha percorso, ad oggi, oltre metà del percorso, unendo nuotatori ed amanti degli sport acquatici. Il Club Panathlon “Taranto Principato” – tra le sue finalità – persegue la promozione dei valori sportivi e solidaristici. Dall’unione di queste realtà è nata l’idea di questa nuotata inclusiva, rispettosa del mare e di tutto ciò che esso rappresenta, una nuotata che unisce con passione tutti coloro che amano praticare sport acquatici, un evento che consentirà di godere della bellezza dell’isola di San Pietro da un particolare punto di vista – il mare – a chi la ama ed a chi ancora non la conosce, che potrà così scoprirla per la prima volta.