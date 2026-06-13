Taranto, a nuoto intorno all’isola di San Pietro. Sport e promozione del territorio

Presentata nel Salone degli Specchi di Palazzo di città, la seconda edizione di “Swim Around San Pietro”, nuotata amatoriale e non agonistica intorno all’isola di San Pietro, nella rada di Mar Grande, in programma domenica 28 giugno 2026. Un evento che unisce la passione per il mare, i valori dello sport,

dell’inclusione, la sostenibilità, la valorizzazione della bellezze paesaggistiche del territorio.



La manifestazione è organizzata dall’Asd Swim il Salento in collaborazione con un ampio e qualificato partenariato composto da: Marina Militare, Club Panathlon “Taranto Principato”, Jonian Dolphin Conservation, Mediterraneo Open Water, Asd Sup Academy. “Swim Around San Pietro” ha il patrocinio del Comune di Taranto e dei Giochi del Mediterraneo 2026; è inserita, inoltre, nel calendario degli eventi

sportivi del Comune di Taranto di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo.



Alla conferenza stampa hanno partecipato Giorgio Frigoli e Ester Annunziata, rispettivamente presidente e segretaria di Swim il Salento; Carlo Molfetta, direttore generale Giochi del Mediterraneo 2026; Luigi Mastrangelo, testimonial Giochi del Mediterraneo 2026; Francesco Cosa, assessore alla Blue Economy del Comune di Taranto; amm. Giuseppe Barbera, presidente Panathlon “Taranto Principato”; Massimo Donadei direttore Mediterraneo Open Water; Vittorio Pollazzon, presidente Jonian Dolphin Conservation; Davide Fineo di Asd Sup Academy; Luigi Giannotte, coordinatore “Swim Around San Pietro”.



“Swim Around San Pietro – ha spiegato Frigoli – rappresenta molto più di una semplice nuotata: è un’esperienza collettiva che unisce sportivi, associazioni, volontari, istituzioni e cittadini attorno ad un progetto capace di valorizzare il patrimonio naturale e identitario di Taranto. Con la prima edizione del 2025 abbiamo stabilito un record: per la prima volta in epoca moderna, l’Isola di San Pietro è stata circumnuotata con il coinvolgimento di oltre cento partecipanti tra nuotatori, accompagnatori, personale di sicurezza, kayak, Sup e imbarcazioni di supporto. Swim il Salento è una associazione sportiva dilettantistica – ha aggiunto il presidente del sodalizio – nata dall’idea di un gruppo di amici che amano il nuoto in acque libere. Il progetto prevede di percorrere a nuoto tutta la costa salentina, dal versante ionico a quello adriatico, passando per Santa Maria di Leuca, dove i due mari si incontrano, e poi, perché no, continuare lungo tutta la costa pugliese e non solo. Crediamo molto nello sport come strumento di educazione sociale che permette di vivere il territorio in maniera sostenibile e come un’ottima forma di promozione del territorio”.

Anche per l’edizione 2026 sono previste due modalità di partecipazione: nuotata individuale, con circumnavigazione completa dell’isola, su una distanza di circa 5.400 metri; nuotata a staffetta, con squadre composte da tre nuotatori che si alterneranno lungo il percorso sulla distanza del miglio marino (1850 mt). “L’intera manifestazione – ha proseguito Ester Annunziata – sarà accompagnata da un articolato sistema di sicurezza in mare, con il supporto di mezzi nautici, Sup, kayak, personale sanitario e imbarcazioni di assistenza, al fine di garantire elevati standard organizzativi e di sicurezza ai nuotatori. Fondamentale è la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio che, insieme, contribuiscono alla buona riuscita dell’evento. La manifestazione, tra le altre cose, intende, rafforzare il legame tra sport e turismo sostenibile, contribuendo alla promozione delle splendide Isole Cheradi ancora poco conosciute e dell’immagine di Taranto, città dei due mari, dello sport e dei Giochi del Mediterraneo 2026”.

Questo il programma della giornata: 7:00 Ritrovo in Piazzale Democrate; 7:30 Partenza da Taranto con la motonave di Kyma Mobilità per l’Isola di San Pietro; 8:05 Arrivo sull’isola; 8:45 Briefing tecnico e spunta partecipanti divisi per categorie; 10:00 Partenza nuotata che avrà termine entro le 13:30; 13:30 Buffet/pranzo presso il punto ristoro dell’isola; 14:30 De-briefing, premiazioni e saluti. Rientro: ore17:05/18:45. Le iscrizioni si possono effettuare sino al prossimo 20 giugno su: www.swimilsalento.com