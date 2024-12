Taranto, a Mercato Nuovo una “Serata Uapissima”

Dal live misterioso dei Temo Babila, all’innovazione di Agenda dei buoni propositi, dall’anteprima esclusiva di In a Cage all’elettronica ambient vintage di HI-FI Aversa: sabato 21 dicembre dalle 20.30 a Mercato Nuovo, nella via omonima di Porta Napoli, ritorna il collettivo/label pugliese Dischi Uappissimi.

Esattamente un anno fa il collettivo aveva già presentato il format a Taranto con una serata di altissima qualità e molto partecipata. Ritorna quindi con una nuova serata-evento ad ingresso libero (con tessera soci Arci) completamente dedicata ai progetti artistici, musicali e visivi del collettivo. Sul palco si alterneranno ben 4 concerti per altrettanti progetti che in questo 2024-25 stanno evolvendo Dischi Uappissimi in nuove sonorità. «Vogliamo il bis – spiega l’ideatore Antonio Conte – e dopo i primi tre appuntamenti tra Ex Macello di Putignano, Mercato Nuovo e ProvoCult di S.Giovanni Rotondo, torniamo a Taranto per presentare il meglio che il nostro territorio ci offre artisticamente. Dischi Uappissimi è un collettivo artistico volto a dar voce a un territorio ricco di grandi potenzialità. Abbiamo la fortuna di avere in appena 70 km di raggio una diversità e qualità artistica davvero notevole. Ho creduto fin da subito che unendo le forze e cercando di sviluppare progetti collettivi, avremmo fatto grandi cose. Questo 2024 ci ha riservato tante possibilità e opportunità anche internazionali che abbiamo coltivato e che vedremo crescere per i prossimi mesi».

Si parte con il progetto Temo Babila, un‘entità artistica libera nata a Noci che presenterà dal vivo in full band l’album “CAVA”, nuovo progetto specchio di un’identità frammentata e sfuggente, il risultato della trasposizione in musica di una storia ambientata nella terra delle gravine a cavallo tra Lucania e Murgia dalle sonorità rock cantautorali di alto livello, che ha già visto calcare i palchi di FARM Festival e aperture concerto a Cristiano Godano (Marlene Kuntz).



Poi la serata del 21 dicembre prosegue con Agenda dei buoni propositi, progetto del giovanissimo Tiziano Parente, che esplora sonorità di natura principalmente elettronica e che nasce spontaneamente dall’appassionato lavoro di ricerca del suono. Con un live ipnotico e con grandi qualità vocali è stato protagonista nello scorso ottobre al Changeover Festival di Belgrado (Serbia) frutto di un’attenta e talentuosa scrittura e produzione.

Terza a salire sul palco di Mercato Nuovo è Miriam Neglia, cantante e producer con grande curriculum, che presenterà per la prima volta in esclusiva il progetto in solo “In a Cage”, con sonorità electro d’avanguardia e l’utilizzo performativo di voce e corpo all’interno di una gabbia che fa parte della scenografia, esprimendo con più forza, il concetto di costrizione/manipolazione che ci schiaccia e consuma se non ridimensionato.



Infine HI-FI AVERSA, il progetto parallelo solista di Vincenzo Aversa, già Acquasumarte, con un live al confine fra ritmo e suono ambientale all’insegna di un’unica parola chiave: vintage. Un elogio al synth, alla drum machine e al mondo dell’analogico. L’evento di sabato 21 dicembre alle 20.30 è con ingresso gratuito riservato ai soci Arci. Prima e durante il concerto sarà possibile godere anche della mostra fotografica di Siria Ettorre e a fine serata del dj set a tema di Japanorama.