Taranto, a Mercato Nuovo il rap di “DJ Shocca”

Sabato 14 marzo un appuntamento con il rap italiano, a Taranto, a Mercato Nuovo, Sul palco DJ Shocca, uno dei dj e produttori più importanti della storia del rap italiano. Anche il capoluogo ionico è tra le tappe del suo “60 Hz II Club Tour 2026”. Con lui una serie di super ospiti che lo accompagneranno sul palco: Ensi, Johnny Marsiglia e Madbuddy.

DJ Shocca, nome d’arte di Matteo Bernacchi, nato a Treviso nel 1979, è un producer considerato uno dei veterani della scena rap italiana. L’artista porterà sul palco le vibrazioni più pure dell’hip hop, bassi pesanti e una carica live unica.