Taranto, 50 nuove corse bus per il ritorno a scuola

Circa 50 nuove corse bus saranno garantite da Kyma Mobilità (Amat) per il ritorno a scuola degli studenti. “Il programma (www.amat.taranto.it) – spiega una nota stampa – prevede, durante gli orari di maggiore flusso degli studenti, il potenziamento di linee esistenti e l’attivazione di nuove corse scolastiche da/per la città sulle principali direttrici: Paolo VI, Statte, Lama, i capolinea di Pezzavilla, Saturo/Leporano e Sanarica/San Donato.

Inoltre, lunedì 20 settembre, in concomitanza con il ritorno a scuola degli studenti, Kyma Mobilità “attiverà alle principali fermate degli autobus un servizio di cortesia – aggiunge il comunicato dell’azienda – gli ausiliari della sosta, infatti, consigliare ai ragazzi come utilizzare al meglio i mezzi pubblici e, inoltre, venderanno i biglietti a chi ne è sprovvisto, in quanto la normativa anti Covid-19 vieta di venderli a bordo dei mezzi”.





“Kyma Mobilità – prosegue la nota stampa – ricorda agli studenti e alle loro famiglie che, nell’ambito del programma di smaterializzazione dei propri servizi, già da mesi è possibile sottoscrivere l’abbonamento o rinnovarlo on line sul sito www.amat.taranto.it o con l’App Kyma. In questo modo, oltre ad evitare di doversi recare di persona all’Ufficio Vendite di Via D’Aquino, sarà possibile conservare la tessera personale e l’abbonamento direttamente sullo smartphone evitando il supporto cartaceo. Nella chatbot del sito, inoltre, c’è l’assistente virtuale Kyma pronta ad aiutare gli utenti”.