Taranto, 400 posti auto in più per lo shopping al Borgo
Grazie alla disponibilità della Marina Militare, i tarantini avranno a disposizione oltre 400 posti auto gratuiti all’interno della Caserma Mezzacapo (ingresso da via Principe Amedeo). E’ quanto si legge sul sito di Kyma Mobiltà.
Quest’anno la possibilità di parcheggio gratuito, in passato limitata al solo periodo natalizio, sarà attiva già da venerdì 26 settembre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.30 alle 21.30.