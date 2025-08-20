Taranto, 2Hands e Lega Navale insieme per pulire i fondali marini

Dopo anni d’interventi sulle coste italiane, l’organizzazione di volontariato 2HANDS lancia ufficialmente la sua nuova divisione 2HANDS Underwater, dedicata alla salvaguardia dei fondali marini.





L’iniziativa debutta con il primo evento pubblico in programma venerdì 22 agosto 2025 con inizio alle ore 10:30 nel porto di Taranto, città simbolo del rapporto profondo tra comunità e mare e precisamente presso la Lega Navale Italiana Sezione di Taranto.

“Proteggere il mare significa prendersi cura di tutto il suo ecosistema, dalla battigia fino alle profondità – dichiarano i referenti di 2HANDS Underwater – Vogliamo connettere persone, competenze e tecnologie per rendere la pulizia subacquea un’attività diffusa, sostenibile e aperta a chiunque voglia contribuire”.





L’evento di Taranto vedrà il coinvolgimento di volontari, subacquei professionisti e appassionati di snorkelinge, con il supporto della Lega Navale Italiana sezione di Taranto, si svolgerà proprio nella darsena della sede sul bellissimo Lungomare di Taranto. Un ambiente controllato che farà da cornice alla prossima edizione del “Mediterraneo Open Water” del 13 e 14 settembre. In particolare la Darsena sarà il luogo prescelto per gara dei più piccoli (categoria kids) nel pomeriggio di Sabato 13 settembre.

Un secondo evento di Cleaning,nel tratto di mare a ridosso della Rotonda, è previsto, invece, venerdì 5 settembre sempre con il supporto della Lega Navale. La zonaoggetto dell’intervento sarà anch’essa interessata da un evento novità del “Mediterraneo Open Water”, sempre sabato 13 settembre pomeriggio, denominato “Knock Out Sprint”.

Gli atleti partecipanti potranno non solo beneficiare di un mare cristallino ma anche della visione di un fondale libero da qualsiasi rifiuto portato in gran parte dalle mareggiate.





La Lega Navale Italiana, ente pubblico associativo senza scopo di lucro, riunisce i cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani e tra i più fragili, l’amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, e appunto ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari. Tutti i rifiuti raccolti saranno conferiti secondo le normative vigenti, in coordinamento con Comune diTaranto e Kyma Ambiente.