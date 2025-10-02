Scuola e Università
Taranto, 25 studenti egiziani frequenteranno ITS Academy Mobilità
E’ un bell’esempio di cooperazione internazionale quello che arriva da ITS Academy Mobilità. Questa mattina, nella sede di Taranto, in piazza M. Immacolata, hanno iniziato le lezioni venticinque tra studentesse e studenti egiziani, diplomati al College of International Transport & Logistics dell’Arab Academy for Science, Dipartimento di “Technology and Maritime Transport” di Alessandria d’Egitto.
Frequenteranno il corso di alta specializzazione in “Lean Supply Chain Manager” erogato in lingua inglese. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di commercio Italo-Araba e si inserisce in una strategia più ampia volta ad aprire i percorsi ITS alla cooperazione internazionale, in linea con le direttrici promosse dal Piano Mattei per l’Africa.
Ad accogliere gli studenti, docenti, tutor e il direttore di ITS Academy Mobilità, Luigia Tocci. “I ragazzi saranno con noi per la durata del corso che è di 1800 ore compreso stage e inserimento nel mondo del lavoro – ha spiegato – approfondiranno tutte le tematiche di loro interesse nell’ambito della Suplly Chain con docenti e formatori di grandissimo spessore che erogheranno i contenuti in lingua inglese. Si tratta di una programmazione che si inserisce nella più ampia visione della cooperazione internazionale tracciata dal Piano Mattei, nell’ambito della quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rivolto grande attenzione verso alcuni paesi dell’area del Mediterraneo”.
La dimensione internazionale non è una novità per ITS Academy Mobilità come dimostrano il conseguimento della Carta Erasmus nel 2019, le borse di studio di mobilità per tirocinio all’estero offerte agli studenti e l’ampio portfolio di progetti di cooperazione transfrontaliera con l’area balcanica e greca. “L’accoglienza degli studenti egiziani a Taranto e il soggiorno in città – ha proseguito Luigia Tocci – rappresentano un passo concreto verso la costruzione di ponti formativi tra Italia e Africa, valorizzando il territorio e rafforzando il dialogo interculturale e tra sistemi educativi e produttivi”.
Il Piano Mattei, è il progetto strategico del Governo italiano in materia di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimenti. Mira a rafforzare i legami tra Italia e Africa attraverso un approccio globale, collaborativo e non predatorio, che prevede la condivisione con i Paesi partner di tutte le fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative. In questo contesto, il ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) è determinante per lo sviluppo di progetti nell’ambito dell’alta formazione, grazie anche al coinvolgimento di atenei ed enti pubblici di ricerca italiani con competenze in ricerca applicata e innovazione.