In caso di eventuali emergenze, al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti, evidenziano come sempre dalla Marina Militare.

Venerdì 24 settembre 2021, alle ore 6, a Taranto sarà effettuata l’apertura straordinaria del Ponte Girevole per permettere il transito in ingresso in Mar Piccolo di Nave ETNA.