Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Sport
Taranto 2026, ospitalità delegazioni su nave da crociera: c’è una manifestazione di interesse
All’esito della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura delle navi da crociera destinate all’ospitalità delle delegazioni partecipanti ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ‘conclusasi senza la presentazione di offerte, è stata formalmente manifestata una dichiarazione di interesse da parte della Compagnia Costa Crociere.
lo rende noto il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 che ‘si attiverà con immediatezza per le interlocuzioni con la Compagnia Costa Crociere al fine di avviare i necessari approfondimenti tecnici e operativi, propedeutici alla definizione dei servizi richiesti e funzionali alla fornitura’.
Il Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, nel prendere atto dell’interesse della Compagnia Costa Crociere, ‘auspica una rapida e proficua collaborazione per il successo dell’evento’.
(la foto che publichiamo (base navale Mar grande, area che dovrebbe ospitare le navi da crociera in occasione dei Giochi) è stata diffusa dal Comitato Taranto 2026.