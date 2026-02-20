Taranto 2026, fra sei mesi l’inaugurazione. Lunedì vertice e sopralluogo istituzionale a Taranto

Taranto entra ufficialmente nel semestre decisivo verso i XX Giochi del Mediterraneo. Il 21 febbraio segna esattamente sei mesi alla Cerimonia Inaugurale del 21 agosto 2026 allo Stadio Iacovone di Taranto.



Lunedì prossimo, alle 15.00, nella sede della Struttura Commissariale di Taranto, vertice istituzionale (si terrà un importante ‘sopralluogo ai cantieri’ degli impianti sportivi, specifica inoltre il comunicato) sui Giochi del Mediterraneo 2026.

Saranno presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Primo Vicepresidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene, in qualità di Presidente, e il Segretario Generale del CIJM, Iakovos Filippousis.

La visita sarà finalizzata a un punto di situazione sull’organizzazione dell’evento e sull’avanzamento dei cantieri, a circa 180 giorni dalla Cerimonia Inaugurale prevista il 21 agosto prossimo allo stadio Iacovone di Taranto.

Il ministro Abodi e i vertici del Comitato Internazionale saranno accompagnati nel sopralluogo dal Commissario Straordinario di Governo, Massimo Ferrarese.



Saranno inoltre presenti i responsabili delle strutture tecniche del Comitato Organizzatore e della Struttura Commissariale, per un approfondimento operativo sullo stato di avanzamento delle opere e sull’organizzazione complessiva dell’evento.