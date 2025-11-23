Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Il lato bello, Info Utili, Sport
Taranto 2026, ecco il bando per la cerimonie di inaugurazione e chiusura dei Giochi
È online il bando di gara per ideare e realizzare le Cerimonie di Apertura e Chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
Il 21 agosto e il 3 settembre 2026 lo Stadio Iacovone diventerà il palcoscenico dove sport, cultura mediterranea e identità del territorio si incontrano in uno spettacolo unico (immagine e info scaricate dalla pagina Fb dei Giochi 2026).
