Taranto 2026, il Comune fa il punto su opere e appalti

Riqualificare, adeguare e realizzare infrastrutture non solo in previsione dei “XX Giochi del Mediterraneo”, il Comune di Taranto fa il punto in una nota:

‘Il primo impianto che il Comune ha già reso fruibile per i Giochi del Mediterraneo è il nuovissimo Stadio di Atletica “Giuseppe Valente”, che alcuni mesi fa è stato teatro della “Finale Nazionale del Campionato Italiano Società Assoluto su Pista 2024”.



Si tratta di un’opera del valore complessivo pari a 3 milioni di euro. L’intervento, compreso nell’ambito del processo di rigenerazione urbana delle aree periferiche (lo stadio “Valente” sorge al rione “Salinella”), ha consegnato alla città una struttura moderna, funzionale, performante che sarà il fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva che Taranto metterà a disposizione dei Giochi del 2026.

Questo vero e proprio gioiello sarà affiancato da altre strutture che vedono il Comune di Taranto soggetto attuatore.



Una di queste è il Campo Comunale di Talsano “Renzino Paradiso”, un’opera che ha cominciato a prendere forma con una Deliberazione di Giunta firmata il 24 luglio 2023, quando è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento di riqualificazione dell’impianto, con un investimento complessivo di 4.000.000,00 di euro. Questo progetto mira a garantire che l’impianto sportivo soddisfi gli standard normativi e tecnici richiesti, in vista della prossima edizione dei Giochi del Mediterraneo. La procedura per la scelta del contraente è stata avviata il 15 gennaio 2024 ed ha portato all’aggiudicazione definitiva dei Servizi di Ingegneria e Architettura, mentre la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è prevista entro questo mese.

E 4 milioni di euro è l’importo stanziato per l’adeguamento del “PalaMazzola”. Si tratta di un intervento che punta a garantire che l’impianto di via Cesare Battisti soddisfi gli standard normativi e tecnici necessari per ospitare eventi sportivi di grande richiamo.

A seguito delle procedure di gara, i servizi di ingegneria e architettura sono stati già affidati, mentre la consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è attesa entro gennaio 2025, consentendo così l’avvio delle fasi successive.

È invece previsto un investimento complessivo di un milione di euro per l’adeguamento e la ristrutturazione sportiva dei “Giardini Peripato”, dove è prevista la creazione di un impianto di street basket e altre strutture sportive che saranno a disposizione dei Giochi del prossimo anno.

L’aggiudicazione definitiva dei servizi si è registrata il 12 luglio 2024 per un importo contrattuale di euro 89.633,89, mentre il PFTE è stato consegnato il 15 novembre 2024, permettendo l’avvio delle attività progettuali.

Di recentissima approvazione (tramite delibera di Consiglio Comunale del 28 dicembre scorso) è il progetto che prevede la realizzazione del “Parco Urbano Sportivo”, un intervento che rappresenta un’importante iniziativa all’interno del Masterplan per i XX Giochi del Mediterraneo e prevede l’avvio della progettazione esecutiva entro la fine del mese di gennaio 2025.

Secondo la stesura di un cronoprogramma dettagliato, si presume che i lavori inizino ad aprile 2025 e siano completati entro giugno 2026, in tempo utile per ospitare gli eventi sportivi previsti’.