”Tante cose belle”, Cicchella torna al Teatro Nuovo di Martina Franca
Si intitola “Tante cose belle”, il nuovo spettacolo comico di Francesco Cicchella in programma sabato 22 novembre, alle ore 21, sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca (Taranto). Cicchella è un artista dal talento istrionico con le sue imitazioni irresistibili e la comicità trascinante.
Un ritorno sul palco del Teatro Nuovo per Cicchella, dopo il successo di pubblico registrato nella stagione 2023-2024. In questo one man show, il comico napoletano mescola battute fulminanti, parodie musicali e personaggi esilaranti, regalando al pubblico un concentrato di risate e satira.
Dalla musica alle mode, dalla società allo spettacolo, “Tante belle cose” è un viaggio nel presente con lo sguardo ironico e pungente di uno dei comici più versatili del panorama italiano.