Tamburi, un’area all’aperto per i piccoli e un’aula attrezzata inaugurata dall’Ordine Giornalisti Puglia

Taranto, quartiere Tamburi.

L’Ordine dei Giornalisti di Puglia, alla presenza di autorità civili e religiose, e di un gruppo di colleghi tarantini, ha inaugurato oggi il “Giardino dei Girasoli”, un’area all’aperto per i più piccoli, e l’aula “Carlo Acutis” dedicata anche a musica, formazione e catechismo.

Oggi è San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Il presidente Maurizio Marangelli e i consiglieri hanno incontrato i giornalisti ionici nell’ambito di una serie itinerante regionale, non prima di aver inaugurato il “Giardino dei Girasoli” nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore e l’aula “Carlo Acutis” nella parrocchia Santissimi Angeli Custodi.