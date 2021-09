Talsano, nuovo centro sportivo: cantiere aperto

Aperto a Talsano (Taranto) il cantiere del nuovo centro sportivo polivalente al coperto, nella zona che ha recentemente registrato la riqualificazione del campo di calcio Renzino Paradiso.



Si tratta di circa 4mila metri quadri che si affacciano su via Mediterraneo. Tempo di realizzazione stimato in sei mesi. “Per l’opera – fa sapere il Comune, ieri il sindaco ha visitato il cantiere in occasione del suo avvio – saranno investiti circa 510mila euro, a carico del Ministero dell’Interno attraverso il bando “IO GIOCO LEgALE”, cofinanziati dall’ente con 260mila euro di fondi propri”.