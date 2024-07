Talenti in scena, al TaTà una rivistazione di Romeo e Giulietta

“Talenti in Scena”, a Taranto Romeo e Giulietta all’insegna del blu, il colore dell’autismo. La rappresentazione teatrale è organizzata dalla Cooperativa Logos, in collaborazione con l’associazione AutisticaMente.

L’evento, con ingresso libero e gratuito, si terrà alle ore 17.30 di venerdì 26 luglio al Teatro Tatà, in via Grazia Deledda a Taranto. L’iniziativa è organizzata nell’ambito delle attività di rete di BES-T Community in Best Practice, un progetto selezionato dall’ Impresa Sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha come obiettivo primario quello dell’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento di imprese culturali ed educative del territorio.

Sarà una serata speciale dedicata all’inclusione e alla valorizzazione dei talenti dei ragazzi con autismo: protagonisti, infatti, saranno attori e artisti straordinari che porteranno in scena una versione rivisitata di “Romeo e Giulietta”. Questa rappresentazione teatrale è il frutto di un percorso di formazione e crescita personale che ha coinvolto i ragazzi autistici, supportati dai professionisti della Cooperativa Logos e di AutisticaMente. Il progetto “BES-T Community in Best Practice” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. (www.conibambini.org)