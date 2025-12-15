“Take 6” al teatro Fusco di Taranto

La Stagione di Musica 2025/2026 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale, ospita uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale internazionale: TAKE 6, il gruppo a cappella più celebre e premiato al mondo.

Il concerto del 18 dicembre, ore 21.30, sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto “Rhapsody”. In programma brani iconici nati in ambito jazz ma capaci di trascendere i confini di genere, come Rhapsody in Blue, Mood Indigo, Giant Steps, Blue Skies e altri capolavori senza tempo.

Acclamati da Quincy Jones come “the baddest vocal cats on the planet!”, i TAKE 6 rappresentano l’eccellenza assoluta dell’arte vocale. Con uno stile inconfondibile, il gruppo ha rivoluzionato la musica a cappella fondendo armonie vocali cristalline con influenze di gospel, jazz e R&B, dando vita a un sound innovativo e sofisticato che ha segnato la storia della musica contemporanea.

Nel corso della loro straordinaria carriera, i TAKE 6 hanno conquistato 10 Grammy Awards, 10 Dove Awards e un Soul Train Award, collaborando con leggende della musica come Stevie Wonder, Whitney Houston, Quincy Jones e molti altri. I loro arrangiamenti audaci, i ritmi sincopati e la perfezione tecnica hanno aperto la strada alla rinascita e alla diffusione globale dei gruppi vocali.

Un evento di altissimo profilo artistico che conferma Taranto come crocevia culturale e musicale di respiro internazionale, offrendo al pubblico un’esperienza unica all’insegna dell’eccellenza vocale e della grande musica.