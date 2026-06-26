Swim Around San Pietro, ultimi preparativi per la nuotata intorno all’isola

Ultimi preparativi per “Swim Around San Pietro”, nuotata amatoriale intorno all’isola di San Pietro, nella rada di Mar Grande, a Taranto, in programma domenica 28 giugno 2026, con partenza alle 10:30. L’evento unisce la passione per il mare, i valori dello sport, dell’inclusione, la sostenibilità, la valorizzazione della bellezze paesaggistiche del territorio. La manifestazione, inoltre, intende contribuire alla promozione delle splendide Isole Cheradi ancora poco conosciute e dell’immagine di Taranto, città dei due mari e dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Anche per l’edizione 2026 sono due le modalità di partecipazione: nuotata individuale, con circumnavigazione completa dell’isola, su una distanza di circa 5.400 metri; nuotata a staffetta, con squadre composte da tre nuotatori che si alterneranno lungo il percorso sulla distanza del miglio marino (1850 mt). La sicurezza in mare è garantita da mezzi nautici, Sup, kayak, personale sanitario e imbarcazioni di assistenza. I nuotatori si imbarcheranno alle 8:30, dalla Stazione Navale Mar Grande della MM; la partenza della nuotata è prevista per le 10:30. Al termine pausa ristoro e, a seguire, la consegna di gadget e premi ai partecipanti. Rientro alle 17:30.

“Swim around San Pietro” è organizzata dall’Asd Swim il Salento in collaborazione con Marina Militare, Club Panathlon “Taranto Principato”, Jonian Dolphin Conservation, Mediterraneo Open Water, Asd Sup Academy. “Swim Around San Pietro” ha il patrocinio del Comune di Taranto e dei Giochi del Mediterraneo 2026; è inserita, inoltre, nel calendario degli eventi sportivi del Comune di Taranto di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo.